В Курске благоустроят сквер перед кинотеатром «Родина»

В Курске планируют провести ремонт в сквере перед кинотеатром "Родина". Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак. Подрядчик обновит бюст Дмитрию Менделееву. Его оштукатурят, покрасят и частично заменят гранит. Также специалисты облагородят деревья и кустарники, спилят засохшие деревья.

Кроме того, мэр Игорь Куцак осмотрел сквер по проспекту Кулакова и улице Гагарина. Он поручил главе Сеймского округа Андрею Борисову вместе с местными жителями обсудить концепцию благоустройства территории.

Ранее сообщалось, что в Курске завершили строительство поликлиники на проспекте Дериглазова.