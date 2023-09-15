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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:12

В Курске благоустроят сквер перед кинотеатром «Родина»

Специалисты отремонтируют бюст Менделееву и спилят засохшие деревья
Инна МОРОЗОВА

В Курске планируют провести ремонт в сквере перед кинотеатром "Родина". Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак. Подрядчик обновит бюст Дмитрию Менделееву. Его оштукатурят, покрасят и частично заменят гранит. Также специалисты облагородят деревья и кустарники, спилят засохшие деревья.

Кроме того, мэр Игорь Куцак осмотрел сквер по проспекту Кулакова и улице Гагарина. Он поручил главе Сеймского округа Андрею Борисову вместе с местными жителями обсудить концепцию благоустройства территории.

Ранее сообщалось, что в Курске завершили строительство поликлиники на проспекте Дериглазова.