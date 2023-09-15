Еще одна партия автобусов Volgabus выйдет на маршруты в Курске в октябре

В Курск прибудет новая партия автобусов Volgabus среднего класса вместимости, которые функционируют на компримированном природном газе. Об этом сообщает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Эти автобусы являются более экологичными, их планируют вывести на маршруты в октябре. При этом точное количество транспорта пока неизвестно.

Напомним, в сентябре на линию уже вышли 30 таких автобусов.

Кроме того, ГТЛК поставила в Курск 50 автобусов большого класса и 15 троллейбусов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги.