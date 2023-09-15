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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:02

Бойцам СВО отправили 3,5 тонны гуманитарки из Курской области

Этот груз сотый по счету
Инна МОРОЗОВА

Более 3,5 тонны гуманитарного груза отправили бойцам СВО из Курской области. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе комитета региональной безопасности Курской области.

Военнослужащим передали тепловые пушки, спальные мешки, газовые баллоны и лопаты. Кроме того, бойцы получат строительные материалы: гвозди, скобы, пленки для укрытий и другие необходимые предметы.

В сборе гуманитарной помощи участвовали все районы области, бизнесмены и неравнодушные жители областного центра. Отмечается, что с начала 2022 года участники специальной военной операции и беженцы получили более 300 тонн гуманитарного груза из Курской области. Нынешний груз сотый по счету.