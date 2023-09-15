356 лифтов в 135 многоэтажках заменят в Курской области до конца года

До конца 2023 года в 135 многоэтажных жилых домах Курской области заменят 356 лифтов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Основная поставка нового оборудования ожидается в октябре. У специалистов останется несколько месяцев на монтаж, так как планом предусмотрено завершение работ в 2023 году.

Замена лифтов будет проводиться в нескольких городах Курской области, включая Курск, Железногорск и Курчатов.

Отмечается, в областном центре уже введены в эксплуатацию два новых лифта в одной из многоэтажек на улице 1-й Агрегатной.