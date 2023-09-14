Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 11:31

Два детсада на 150 мест построят в Курске к концу 2023 года

Детские сады возведут в микрорайоне Северный
Инна МОРОЗОВА

В микрорайоне Северный в Курске продолжается строительство двух детских садов, которые планируется сдать к концу 2023 года. Каждый из них будет рассчитан на 150 детей, распределенных на восемь групп.

Строительство началось летом 2022 года. На данный момент работы а одном из объектов завершены на 50%, а на другом – на 72%. Предполагается, что оба детсада будут полностью готовы к декабрю текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В каждом детском саду будут установлены современное оборудование и мебель. Помещения будут разделены на несколько зон: игровую, спортивную, хозяйственную и зеленую.