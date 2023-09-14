118 человек пересилили из аварийного жилья в Курской области с начала года

В Курской области в 2023 году из аварийных квартир переселили 118 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках программы переселения из аварийного жилья, запущенной в 2023 году, в Щигровском районе 38 человек переехали в новые квартиры. В городе Щигры - 53 человека и в Льгове - 27 человек. Отмечается, что к концу декабря планируется предоставить жилье еще 133 жителям Курской области.

Ранее сообщалось, что в Курске до конца 2030 года появятся новые поликлиники на Плевицкой и Сергеева.