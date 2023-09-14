Мужчина погиб в результате обстрела Теткино Курской области 14 сентября

В четверг, 14 сентября, украинские войска обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

- Зафиксированы прилёты в район спиртзавода. Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой помощи, - написал губернатор.

Он выразил соболезнования семье погибшего. Также Вооруженные формирования Украины сегодня повторно обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе. Было зафиксировано десять прилетов. Никто не пострадал, однако в населенном пункте повреждена линия электропередачи. По словам Романа Старовойта, аварийные бригады восстановят ЛЭП, когда это станет возможным.