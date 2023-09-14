Строительство поликлиники на проспекте Дериглазова завершили в Курске

В Курске завершилось строительство взросло-детской поликлиники на 600 посещений в смену. Об этом сообщает правительство Курской области. В июле 2023 года было получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Сейчас решается вопрос выкупа здания, на это необходимо около 1 миллиарда рублей.

Губернатор Роман Старовойт отметил, что представители региона были в Министерстве здравоохранения РФ. Учитывая отсутствие средств на приобретение поликлиники, которая была построена за счет средств застройщика, регион надеется на помощь из федерального бюджета. При этом оборудование для поликлиники планируется закупить за счет регионального бюджета. Процедура оформления должна завершиться в январе-феврале 2024 года.

Поликлиника будет иметь два входа и два лифта для удобства пациентов. Рядом с ней будет расположено модульное здание с рентгеновским диагностическим комплексом. Также в цокольном этаже здания предусмотрены служебные помещения для сотрудников скорой помощи.