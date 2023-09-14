День города в Курске отметят праздничным фейерверком и световым шоу

24 сентября в Курске отметят День города. Мэр Курска Игорь Куцак на планерке в мэрии отметил, что широкого празднования не будет.

- Мы живём в пограничном регионе, безопасность для нас в приоритете, - сказал градоначальник.

Однако праздничные мероприятия в честь этого события пройдут в разных частях города. Главная сцена будет установлена на Театральной площади. С утра на ней будут выступать различные творческие коллективы. Также в программе гала-концерт участников международного фольклорного фестиваля «Самоцветы», «Танцевальный микс», показ мод курских дизайнеров и модельеров «Курский стиль».

В 19:00 начнется концерт под названием «С днем рождения, любимый город!», в котором примут участие талантливые курские музыканты и кавер-группы. А в 21:25 на фонтане на Театральной площади курян ждет захватывающее световое шоу, которое завершится праздничным фейерверком.