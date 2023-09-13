В суде Курской области спор о разделе имущества перерос в драку

Предоставлено пресс-службой Объединенной судебной системы Курской области Фото: Кадр видео

Дело о разделе совместно нажитого имущества рассмотрел Пристенский районный суд. Бывшие муж и жена пытались поделить двухкомнатную квартиру, деньги за проданную машину и компенсацию, полученную мужчиной за прогулы на работе.

По итогам рассмотрения суд признал право собственности на 1/2 долю квартиры за каждым из супругов. Деньги за авто и прогулы женщина не получила.

Но на этом дело не закончилось. Как сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области, после окончания заседания словесная перепалка бывшего и нынешнего супругов участницы процесса переросла в драку. В результате эксмужа признали виновным административном нарушении и оштрафовали на шесть тысяч. Так же в процессе потасовки травму челюсти получила представитель истца.

Что касается раздела имущества, то обе стороны исход не устроил. Они подали апелляционные жалобы. Суд высшей инстанции решение Пристенского суда в части раздела квартиры оставил без изменения. Взыскал с бывшего мужа в пользу женщины половину суммы, вырученной с продажи автомобиля и половину компенсации за его прогулы на работе.