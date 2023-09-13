Северное сияние заметили в Курской области второй раз за год

Фото из архива "КП". Фото: Александр ГЛУЗ

Прошлой ночью в Курской области наблюдали редкое природное явление - Северное сияние.

Это уже второй раз в 2023 году, когда свечение верхних слоев атмосферы было зафиксировано в регионе. Первый раз полярное сияние удалось запечатлеть 23 апреля.

Фотографию северного сияния в Золотухинском районе, недалеко от Тазово, сделал Влад Мишенин. Он опубликовал ее на канале Астрономия Курск.

Северное сияние возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Верхние слои атмосферы начинают светиться в различных оттенках зеленого, фиолетового и красного цветов.