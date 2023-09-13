Благоустройство сквера на улице Мыльникова в Курске завершится до конца недели

В Курске на этой неделе завершаются работы по благоустройству сквера на улице Мыльникова. Об этом сообщили в городской администрации.

Сквер благоустроили в рамках программы "Народный бюджет", которая была поддержана Владимиром Путиным. Сумма, выделенная на благоустройство сквера из областного и мунициального бюджета составляет 3 млн рублей. 2% - часть софинансирования, в котором приняли участие сами жители.

В сквере уложена тротуарная плитка и установлен бордюр, а вскоре будет уложено новое асфальтобетонное покрытие.

И. о. главы администрации Центрального округа Курска Юлия Романчук отметила, что в рамках проекта в сквере также будет установлены лавочки и урны. Кроме того, будет благоустроена и огорожена близлежащая контейнерная площадка.