Новые поликлиники на Плевицкой и Сергеева появятся в Курске до 2030 года

В Курске до 2030 года планирую построить две новые поликлиники. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Курской области.

Одна из поликлиник, рассчитанная на 600 посещений в смену, появится на проспекте Плевицкой и будет предназначена для взрослых пациентов. Вторая - на проезде Сергеева. Она будет рассчитана на 650 посещений в смену, также для взрослых пациентов.

Планируется, что строительство новых поликлиник будет осуществлено в период с 2027 по 2030 годы - в преддверии 1000-летия основания Курска.