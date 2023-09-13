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НовостиОбщество13 сентября 2023 10:20

Врач из Курска стал лауреатом всероссийской премии в номинации «Хирург года»

Александр Перепелевский работает заведующим операционным отделением Курского онкоцентра
Инна МОРОЗОВА

Курский онколог Александр Перепелевский, заведующий операционным отделением Курского онкоцентра, стал лауреатом премии имени академика А.И. Савицкого в номинации «Хирург года».

Курский врач привлек внимание экспертов и коллег своей методикой лечения рака легких на ранней стадии с использованием торакоскопических радикальных операций.

Перепелевский отметил, что ведущие федеральные медицинские центры уже применяют эндоскопическое хирургическое лечение рака легких на ранних стадиях без разрезов. Однако благодаря оснащенному по мировым стандартам операционному отделению Курского онкоцентра, врачи региона активно внедряют современные методы лечения этого заболевания.