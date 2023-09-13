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НовостиЗвезды13 сентября 2023 9:13

Ансамбль «Песняры» выступит в Курской области

Концерты для военнослужащих и их семей пройдут с 14 по 16 сентября
Инна МОРОЗОВА

Легендарный ВИА «Песняры» выступит в Курской области с 14 по 16 сентября. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Концерты для военнослужащих и их семей пройдут 14 сентября в концертном зале «Свиридовский» в Курске. 15 сентября артисты выступят для военных в Доме народного творчества в Обояни.

Концерт в Курчатове, который запланирован в городском парке культуры и отдыха «Теплый берег», могут посетить все желающие. Начало выступления в 18:30.

Ранее сообщалось, что в Курске вышла замуж победительница детского «Евровидения» Мария Толмачева.