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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 15:20

Под видом сотового оператора мошенники украли у курянина 147 тысяч рублей

Горожанину предложили перезаключить договор по сим-карте в телефонном режиме
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

147 тысяч рублей с банковской карты лишился житель Курска. Ему позвонил мошенник и представился оператором сотовой связи. Незнакомец предложил перезаключить договор по сим-карте в телефонном режиме. Клиент согласился и продолжил разговор со специалистом. Аферист убедил курянина в необходимости продиктовать все коды, которые придут в смс-сообщениях. Когда цель мошенников была достигнута, общение прекратилось. Через какое-то время на мобильный потерпевшего пришли смс о списании денег с банковской карты.

За разъяснениями мужчина обратился в банк, а затем в полицию. Стражи порядка подтвердили факт кражи. Выяснилось, что абонентский номер клиента был привязан к мобильному банку. Воспользовавшись секретным кодом из смс-сообщения, аферисты получили доступ к онлайн-кабинету и перевели деньги потерпевшего.

По факту мошенничества силовики возбудили уголовное дело.