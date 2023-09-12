40-летний сержант из Курской области погиб при проведения СВО

Фото: правительство Курской области

5 сентября при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции погиб железногорец. Об этом рассказали в правительстве Курской области. Не стало сержанта контрактной службы Романа Бутикова. Ему было 40 лет.

- Он навсегда остался верен воинской присяге и воинскому долгу. Соболезнуем родным и близким Романа. Вечная память, - добавили в облправительстве.

Ранее власти сообщили о гибели 19-летнего Сергея Сеина. Родом Сергей из села Колодное Курского района. Сначала он окончил Полевской лицей, затем был призван для прохождения срочной службы в Преображенский полк. Уже там он принял решение связать дальнейшую жизнь с армией.