Выдают себя за главврачей больниц: жителей Курской области предупредили о новом виде мошенничества

Жителей Курской области предупредили о новом виде мошенничества. Якобы от имени главных врачей больниц региона рассылаются сообщения. В них речь идет «кураторах из силовых структур», желающих задать сотрудникам «вопросы по безопасности».

При этом аферисты используют технологии подмены телефонного номера, дублируют реальную контактную информацию и ставят на аватарки личные фотографии.

- Целью мошенников является получение доступа к персональным данным. Особенно активно рассылаются сообщения от имени руководителя областной больницы. Также через мессенджеры и социальные сети системно распространяются фейки о работе Курской областной больницы, - добавили в правительстве региона.

Разумеется, руководители медорганизаций подобные сообщения не отправляют и личные сведения (в том числе и финансового характера) никогда не запрашивают.