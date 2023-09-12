В Курске введут одностороннее движение на трех улицах

Изменения в схеме движения на улицах Косухина, Чумаковской и Овечкина в городе Курск ожидаются в октябре. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства Курска, с 2 октября на участке дороги по улице Косухина будет введено одностороннее движение в направлении от дома 45 к дому 49. Ожидается, что это поможет устранить конфликты между водителями.

С 16 октября также будет введено одностороннее движение на участках дорог от Дзержинского в сторону Красной Армии, а также в направлении от улицы Пионеров к улице Красной Армии и к дому 3 по Овечкина. Причиной введения одностороннего движения на этих участках является недостаточная ширина проезжей части.

Кроме того, планируется, что на участке дороги по улице Чумаковской от Красной Армии в сторону Пионеров будет введено постоянное одностороннее движение. Ранее здесь одностороннее движение было разрешено только с 7:00 до 19:00 в рабочие дни. Теперь оно будет действовать на постоянной основе.