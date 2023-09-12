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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:23

Курская область заняла второе место в рейтинге регионов с наиболее доступными услугами ЖКХ

Расходы среднестатистической курской семьи на оплату ЖКХ и топлива в 2022 году составили 3123 рубля
Инна МОРОЗОВА

Курская область входит в тройку регионов с наиболее доступными услугами ЖКХ. Это подтверждается исследованием, проведенным агентством "РИА Рейтинг" на основе официальной статистики.

Согласно данным исследования, доля расходов среднестатистической курской семьи на оплату коммунальных услуг и топлива в 2022 году составила 6,6% - это 3123 рубля. По этим показателям регион уступает только Дагестану, который находится на втором месте в рейтинге.

Ранее сообщалось, что в Курской области появились новые рабочие места с зарплатой 63 тысячи рублей.