Курская область заняла второе место в рейтинге регионов с наиболее доступными услугами ЖКХ

Курская область входит в тройку регионов с наиболее доступными услугами ЖКХ. Это подтверждается исследованием, проведенным агентством "РИА Рейтинг" на основе официальной статистики.

Согласно данным исследования, доля расходов среднестатистической курской семьи на оплату коммунальных услуг и топлива в 2022 году составила 6,6% - это 3123 рубля. По этим показателям регион уступает только Дагестану, который находится на втором месте в рейтинге.

Ранее сообщалось, что в Курской области появились новые рабочие места с зарплатой 63 тысячи рублей.