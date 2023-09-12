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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:12

УФАС проверит цены на бензин и дизельное топливо в Курской области

В случае нарушений будут приняты меры
Инна МОРОЗОВА

Управление ФАС Курской области проверит возможные нарушения в мелкооптовой продаже бензина и дизельного топлива. Соответствующее поручение направил центральный аппарат антимонопольной службы.

Специалисты УФАС проверят как формируются цены на топливо, начиная от закупки на нефтеперерабатывающем заводе и заканчивая его реализацией потребителям.

- Целью проверки является выявление возможных манипуляций и нарушений в ценообразовании. В случае обнаружения нарушений, будут применены соответствующие меры антимонопольного реагирования, - сообщили в пресс-службе УФАС Курской области.