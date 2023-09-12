Над Курской областью система ПВО сбила украинский беспилотник

В небе над Курской областью сбили украинский беспилотник. Попытка атаки была совершена накануне около 13:30 по московскому времени.

Как сообщает Министерство обороны России, силы ПВО успешно справились с задачей и сбили БПЛА.

- Дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, - говорится в сообщении военного ведомства от 11 сентября.

Ранее украинские беспилотники дважды атаковали Рыльск Курской области. В здании администрации выбили несколько окон.