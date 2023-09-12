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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 6:14

Думал - ценная техника, а оказался тонометр: у курянки в автобусе украли медицинский прибор

В Курске у пассажирки автобуса по ошибке украли тонометр
Анна ГРЕБЕНКИНА

Жительница Курска обратилась в полицию с заявлением о пропаже личных вещей. Вечером она возвращалась домой на общественном транспорте и не заметила, как посторонний человек забрал ее пакет. В нем горожанка везла тонометр.

Оперативники отсмотрели камеры наблюдения. Благодаря чему удалось рассчитать по времени, кто выходил на остановке. Так было получено внешнее описание вора. Вскоре полиция задержала жителя Курска по подозрению в другом преступлении. Но стало понятно, что он похож на ориентировку по факту кражи тонометра. Мужчина во всем сознался.

- В автобусе он заметил пассажирку с ручной кладью и был уверен, что та перевозит ценную технику. А когда увидел содержимое пакета, понял, что ошибся. Однако украденное реализовал случайным прохожим, - рассказали в региональном УМВД.

На курянина завели уголовное дело.