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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:16

Глава Рыльского района Курской области ушел в отставку

Андрей Лисман по собственному желанию досрочно сложил полномочия
Анна ГРЕБЕНКИНА

Глава Рыльского района Андрей Лисман ушел в отставку. По собственному желанию он досрочно сложил полномочия. Решение рассмотрели и приняли на прошедшем заседании депутатов Представительного собрания Рыльского района, сообщили в областном правительстве 11 сентября.

С 12 числа и до дня вступления в должность нового избранного руководителя исполнять обязанности главы Рыльского района будет Ольга Чемодурова. Ранее она занимала должность заместителя главы администрации.

Конкурс по отбору кандидатур на пост руководителя Рыльского района продолжается. Он продлится до 22 сентября. По его итогам отберут двух кандидатов, а окончательное решение примут депутаты Представительного собрания.