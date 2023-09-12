Глава Рыльского района Курской области ушел в отставку

Глава Рыльского района Андрей Лисман ушел в отставку. По собственному желанию он досрочно сложил полномочия. Решение рассмотрели и приняли на прошедшем заседании депутатов Представительного собрания Рыльского района, сообщили в областном правительстве 11 сентября.

С 12 числа и до дня вступления в должность нового избранного руководителя исполнять обязанности главы Рыльского района будет Ольга Чемодурова. Ранее она занимала должность заместителя главы администрации.

Конкурс по отбору кандидатур на пост руководителя Рыльского района продолжается. Он продлится до 22 сентября. По его итогам отберут двух кандидатов, а окончательное решение примут депутаты Представительного собрания.