Курян предупредили об отключении телевидения и радио в сентябре

Курян предупредили о временном отключении телевидения и радио в сентябре. На объектах филиала «Курский ОРТПЦ» пройдет профилактика в период с 12 по 29 сентября.

Во время работ возможны отключения трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов и FM-радиостанций. Как уточнили в местном ОРТПЦ, ограничения согласованы с редакциями теле- и радиоканалов и пройдут в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

Подробный график проведения профилактики можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции» и в «Кабинете телезрителя», а также в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».