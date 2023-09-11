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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:21

49 новых школьных автобусов получит Курская область

Заключено соглашение между министерством имущества региона и Минпромторгом России
Инна МОРОЗОВА

В рамках соглашения между Министерством имущества Курской области и Министерством промышленности и торговли России в 2023 году в регион поступят 49 новых школьных автобусов. Об этом сообщил председатель регионального правительства Алексей Смирнов.

Он добавил, что в июле текущего года регион уже приобрел пять новых автобусов за счет собственных средств. Таким образом, за последние два года автопарк Курской области пополнился 118 единицами транспорта.

Ранее сообщалось, что до конца 2023-го в Курске появится десять электробусов и семь трамваев.