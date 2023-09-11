Курская область получит федеральную поддержку в 50 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году Курская область получит федеральную поддержку на сумму более 50 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Он отметил, что в прошлом году Курская область уже получила значительную сумму федеральной поддержки - почти 55 млрд рублей, что составляет почти половину бюджета региона. Эти средства были направлены на реализацию национальных проектов, а также на ремонт и строительство дорог, ремонт медицинских учреждений, приобретение школьных автобусов и другие нужды, приоритетные для жителей области.

В текущем году планируется привлечь еще более 50 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что важно не только привлечь максимальную сумму, но и эффективно использовать эти средства. Только в этом случае можно рассчитывать на дальнейшую федеральную помощь.