Новые рабочие места с зарплатой 63 тысячи рублей создали в Курской области

На планерке в Доме советов председатель правительства Курской области Алексей Смирнов рассказал о создании новых рабочих мест и уровне заработной платы.

Прозвучало, что с января по август 2023 года в регионе было создано 2565 рабочих мест. Средняя зарплата по этим вакансиям составляет 63 тысячи рублей.

Узнать подробнее о вакансиях можно на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России» или по номеру 8-47148-7-64-90.

Ранее сообщалось, что 99 молодых семей из Курской области улучшили свои жилищные условия.