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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:03

Новые рабочие места с зарплатой 63 тысячи рублей создали в Курской области

Две с половиной тысячи рабочих мест появилось в регионе с января по август 2023 года
Инна МОРОЗОВА

На планерке в Доме советов председатель правительства Курской области Алексей Смирнов рассказал о создании новых рабочих мест и уровне заработной платы.

Прозвучало, что с января по август 2023 года в регионе было создано 2565 рабочих мест. Средняя зарплата по этим вакансиям составляет 63 тысячи рублей.

Узнать подробнее о вакансиях можно на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России» или по номеру 8-47148-7-64-90.

Ранее сообщалось, что 99 молодых семей из Курской области улучшили свои жилищные условия.