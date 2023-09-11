Избирком Курской области опубликовал предварительные итоги выборов

Избирком Курской области озвучил предварительные результаты выборов, которые проходили с 8 по 10 сентября.

Один из самых интересных моментов - это победа самовыдвиженца Виталия Слащева, избранного новым мэром города Суджа. Он смог опередить действующего главу города Владимира Дьяченко, который занимает второе место по количеству голосов. Стоит отметить, что Владимира Дьяченко ранее лишали прав за нетрезвое вождение.

Также стало известно, что главы Октябрьского и Пристенского районов сохранили свои посты.

Новый директор Курской АЭС Александр Увакин займет место покойного Вячеслава Федюкина в Думе от Курчатова.

По предварительным данным, 435 мандатов из 470 распределились среди кандидатов от партии "Единая Россия". КПРФ получила 14 мандатов, самовыдвиженцы - 10 мандатов, партия "Новые люди" - 6 мандатов, "Справедливая Россия" - 3 мандата, ЛДПР и "Партия пенсионеров" - по 1 мандату