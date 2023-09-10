До конца 2023-го в Курске появится десять электробусов и семь трамваев

В Курске продолжаются работы на 1-м трамвайном маршруте по четырем этапам в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста Регионы Курск». Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. По словам главы региона, полностью готова почти четверть путей от предусмотренного объема. Кроме того, планируются модернизация и реконструкция тяговых подстанций и замена остановочных павильонов.

Для ускорения работ на улице Перекальского перекрыли трамвайное движение, а также организовали пункт временного обслуживания транспорта в районе улицы Димитрова.

Кроме того, в Курск уже прибыл первый новый трамвай. До конца года ожидается поставка с завода-производителя еще семь машин. В следующем году в регион придут 14 трамваев. Они будут работать на маршрутах №1 и 4.

Продолжается развитие и городского электротранспорта. В октябре в Курск прибудут десять электробусов марки «КамАЗ-6282». Уже в декабре они выйдут на маршрут Онкоцентр – Московская площадь.