Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими под Курском

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Курской области после смертельного ДТП рядом с деревней Чаплыгино. Молодого человека подозревают в преступлении, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, не имеющим прав управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, авария случилась вечером 8 сентября примерно в 20 часов 40 минут. Юноша без прав ехал на «Ладе Приоре». В салоне автомобиля находились еще три человека: две девушки 15 лет и 17-летний парень. Следуя по трассе Курск-Искра-Чаплыгино-Алябьево водитель не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево. От полученных травм пассажиры скончались. Водителя госпитализировали.

Как уточнили в СУ СКР по Курской области, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.