Трое подростков погибли после столкновения «Лады» с деревом под Курском

Фото: прокуратура Курской области

В прокуратуре Курской области рассказали подробности аварии, которая произошла неподалеку от Чаплыгино вечером 8 сентября.

По данным ведомства, ДТП случилось примерно в 20 часов 40 минут. 18-летний парень без прав ехал на «Ладе Приоре». В салоне автомобиля находились еще три человека: две девушки 15 лет и 17-летний юноша. Следуя по трассе Курск-Искра-Чаплыгино-Алябьево водитель не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево. От полученных травм пассажиры скончались. Водителя госпитализировали.

Прокуратура следит за расследованием обстоятельств и причин аварии.