В Курске вышла замуж победительница детского «Евровидения» Мария Толмачева

Мария и Анастасия Толмачевы на пресс-конференции участников конкурса `Евровидение 2015` Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из сестер Толмачевых - Мария - вышла замуж. Об этом рассказал председатель Курского городского собрания Владимир Токарев. Торжественная церемония бракосочетания прошла в Первомайском парке города 8 сентября.

Скриншот страницы Владимира Токарева. Фото: скриншот

Близняшек из Курска Машу и Настю Толмачевых большинство россиян знают по детскому «Евровидению». В 2006 году они покорили аудиторию в Бухаресте и зрителей по всему миру блестящим исполнением песни «Весенний джаз». Девятилетние девочки стали первыми в истории России победителями международного музыкального конкурса.

В 2014-м курянки представили нашу страну на взрослом «Евровидении». Однако с песней Shine заняли всего лишь седьмое место. Затем исполнительницы организовали собственную мастерскую эстрадного искусства в Курске.

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