Курские волейболистки сразятся со спортсменками из «Динамо-Анапа»

Фото волейбольного клуба «Атом-Курск»

В Курске проходит предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд.

Как рассказали в правительстве региона, 8 сентября команда «Атом-Курск» провела первую официальную игру сезона. Соперницами курянок стали спортсменки из «Динамо-Анапа». Матч завершился в пользу наших девушек со счетом 3:2 (19:25, 25:19, 25:19, 28:30, 15:6).

Следующая игра с участием курянок пройдет в субботу, 9 сентября, в 17:00. «Атом-Курск» встретится с командой «Заречье-Одинцово». А 10 числа курянки сыграют с «Тюменью». Время начала матча будет опубликовано в официальной группе клуба.

Добавим. что все игры проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Косухина.