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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 9:12

Под Курском «Лада» влетела в дерево

Спасателям пришлось вырезать одного человека из машины
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: ГУ МЧС по Курской области.

Фото: ГУ МЧС по Курской области.

Авария вблизи деревни Чаплыгино Курского района произошла вечером 8 сентября. Сообщение о ДТП поступило в диспетчерскую оперативных служб в 20.51. На место происшествия направили спасателей, сотрудников ГИБДД и медиков.

Как рассказали в региональном МЧС, по прибытии на место вызова оказалось, что легковой автомобиль «Лада Приора» врезалась в дерево. Спасатели провели деблокировку одного человека.

Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.