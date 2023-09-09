Под Курском «Лада» влетела в дерево

Фото: ГУ МЧС по Курской области.

Авария вблизи деревни Чаплыгино Курского района произошла вечером 8 сентября. Сообщение о ДТП поступило в диспетчерскую оперативных служб в 20.51. На место происшествия направили спасателей, сотрудников ГИБДД и медиков.

Как рассказали в региональном МЧС, по прибытии на место вызова оказалось, что легковой автомобиль «Лада Приора» врезалась в дерево. Спасатели провели деблокировку одного человека.

Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.