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НовостиОбщество9 сентября 2023 7:00

Рядовой из Курской области погиб в ходе специальной военной операции

Андрею Ремизову было 34 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Курской области

Фото: правительство Курской области

Фото: Предоставлено "КП"

Еще один житель Курской области погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве региона в пятницу, 8 сентября.

При выполнении боевых задач во время проведения СВО не стало нашего земляка, рядового контрактной службы, Андрея Ремизова. Ему было 34 года.

Как уточнили в ведомстве, в 2019 году Андрей Михайлович заключил контракт с Министерством обороны России и проходил военную службу в Мурманской области в должности механик-водитель мотострелкового отделения. Затем оказался задействован в специальной военной операции.