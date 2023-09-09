Рядовой из Курской области погиб в ходе специальной военной операции

Фото: правительство Курской области Фото: Предоставлено "КП"

Еще один житель Курской области погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве региона в пятницу, 8 сентября.

При выполнении боевых задач во время проведения СВО не стало нашего земляка, рядового контрактной службы, Андрея Ремизова. Ему было 34 года.

Как уточнили в ведомстве, в 2019 году Андрей Михайлович заключил контракт с Министерством обороны России и проходил военную службу в Мурманской области в должности механик-водитель мотострелкового отделения. Затем оказался задействован в специальной военной операции.