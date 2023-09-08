35-летняя жительница Курской области пострадала в столкновении двух иномарок

35-летняя женщина пострадала в столкновении двух иномарок. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Курской области.

Авария произошла утром 7 сентября на 29 км трассы «Лукьяновка – Тим – Курск – Борисоглебск – Ястребовка - Старый Оскол». По предварительным данным, 49-летний мужчина на MITSUBISHI LANCER ехал со стороны села Бараново в сторону деревни Ржавец. Иномарка столкнулась с TOYOTA КАРИНА, которая ехала во встречном направлении. Второй машиной управлял 58-летний водитель. В результате пострадала пассажирка MITSUBISHI. Женщину 35 лет доставили в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.