После массового отравления в Курской области закрыли киоск с шаурмой

После массового отравления шаурмой в Курской области Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки. Об этом сообщили в ведомстве 8 августа.

Санитарные врачи продолжают эпидрасследование по факту отравления 22 человек во Льгове. Все эти люди ели шаурму из павильона «Шаурма на Гагарина».

- Управлением проводится внеплановая проверка и комплекс противоэпидемических мероприятий: отобрано 12 проб сырья и продукции, 30 смывов на бактериологические, 31 - на вирусологические показатели, - рассказали в региональном управлении.

По результатам анализов, у пострадавших выявлен возбудитель стафилококк. Лабораторные исследования продолжаются.

Санитарные врачи временно запретили деятельность торгового предприятия.