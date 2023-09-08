В Курске отказались от широкого празднования Дня города

Фото из архива. Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске отменили массовые празднования Дня города. Об этом 7 сентября сообщил мэр Игорь Куцак .

Чиновник пояснил, что от большого торжества решили отказаться в силу приграничности региона. Однако курян все равно порадуют различные культурные и спортивные мероприятия: выставки и концерты творческих коллективов, пленэр художников, фольклорный фестиваль «Самоцветы» и многое другое. Полную программу праздника позднее сообщат в администрации.

День города в Курске пройдет 24 сентября. А на следующий день, 25 числа, состоится традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной.