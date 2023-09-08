Возбудили уголовное дело после смертельного отравления шаурмой под Курском

Фото: сайт СУ СКР по Курской области

Следователи возбудили уголовное дело (п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) после смертельного отравления девушки шаурмой во Льгове. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, днем 6 сентября 23-летняя местная жительница купила шаурму в киоске на улице Гагарина. После употребления еды девушка почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Бригада медиков доставила пострадавшую в районную больницу. Из-за ухудшения состояния пациентку госпитализировали в областную больницу. Однако, несмотря на принятые врачами меры, она скончалась.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также причастных к его совершению людей.

По фактам отравления еще нескольких человек СК также продолжает проверку. Как сообщили в правительстве региона, пострадали еще 14 человек. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся четыре пациента в состоянии средней степени тяжести. Десять курян в удовлетворительном состоянии проходят лечение амбулаторно в районной больнице.