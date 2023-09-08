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НовостиОбщество8 сентября 2023 6:14

С начала 2023-го в Курской области увеличилось количество браков

Чаще всего молодожены заключали союз в июле
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: сайт правительства Курской области

Фото: сайт правительства Курской области

Фото: Предоставлено "КП"

В Курской области с начала 2023-го увеличилось количество зарегистрированных браков. По итогам 8 месяцев, сотрудники регионального комитета ЗАГС Курской области помогли узаконить отношения четырем с половиной тысячам пар. Это на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Летом 2023-го больше всего браков в нашем регионе оформили в июле - 992. В июне сделали 725 записей актов о заключении брака, в августе - 949. Прошлый месяц не стал лидером в этом летнем свадебном сезоне, но он на 4,6% превзошел прошлый август.

Напомним, что заявление о заключении брака можно подать за год до даты торжества через портал Госуслуг, в МФЦ или при личном обращении в органы ЗАГС.