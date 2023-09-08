23-летняя жительница Курской области скончалась после отравления шаурмой

Фото: сайт правительства Курской области

Массовое отравление произошло во Льгове. В ночь на 7 сентября диспетчерская зафиксировала несколько вызовов скорой медицинской помощи к пациентам с симптомами острой кишечной инфекции. Все они ели шаурму.

Как рассказали в правительстве области, в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся четыре пациента в состоянии средней степени тяжести. Еще десять человек в удовлетворительном состоянии проходят лечение амбулаторно в районной больнице. К сожалению, 23-летняя пациентка скончалась от инфекционно-токсического шока.

Санитарные врачи начали проверку по фактам отравлений жителей региона, употреблявших шаурму. На месте работают специалисты, проводится лабораторный контроль.

- После выяснения причины пищевых отравлений информация будет доведена до сведения общественности. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Курской области, - добавили в правительстве.