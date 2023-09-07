Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 15:00

В Курской области стали чаще жениться

За восемь месяцев 2023 года узаконили свои отношения более 4,5 тысячи пар
Алексей СЕРГУНИН
Заявление о заключении брака можно подать за год до даты торжества через портал госуслуг, в МФЦ или при личном обращении в органы ЗАГС.

Заявление о заключении брака можно подать за год до даты торжества через портал госуслуг, в МФЦ или при личном обращении в органы ЗАГС.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По итогам восьми месяцев этого года сотрудники комитета ЗАГС Курской области отмечают рост числа зарегистрированных браков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. За это время узаконили свои отношения более 4,5 тысячи пар. Это на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Этим летом наибольшее количество браков в нашем регионе было зарегистрировано в июле - 992. В июне сделано 725 записей актов о заключении брака, в августе - 949. Прошлый месяц не стал лидером в этом летнем свадебном сезоне, но он на 4,6% превзошел август 2022 года.

Заявление о заключении брака можно подать за год до даты торжества через портал госуслуг, в МФЦ или при личном обращении в органы ЗАГС.