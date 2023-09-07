В Курской области стали чаще жениться

Заявление о заключении брака можно подать за год до даты торжества через портал госуслуг, в МФЦ или при личном обращении в органы ЗАГС. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По итогам восьми месяцев этого года сотрудники комитета ЗАГС Курской области отмечают рост числа зарегистрированных браков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. За это время узаконили свои отношения более 4,5 тысячи пар. Это на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Этим летом наибольшее количество браков в нашем регионе было зарегистрировано в июле - 992. В июне сделано 725 записей актов о заключении брака, в августе - 949. Прошлый месяц не стал лидером в этом летнем свадебном сезоне, но он на 4,6% превзошел август 2022 года.

Заявление о заключении брака можно подать за год до даты торжества через портал госуслуг, в МФЦ или при личном обращении в органы ЗАГС.