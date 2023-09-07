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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:04

В курских Щиграх отремонтировали спортивную площадку

Любители баскетбола уже готовы провести первый турнир в формате 3х3
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Щиграх на улице Красной состоялось открытие отремонтированной универсальной спортивной игровой площадки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Подрядчик провел работы в течение августа. Специалисты уложили новый слой резинового покрытия, восстановили ограждение и баскетбольные стойки, заменили пластиковые щиты с антивандальными кольцами, минифутбольные ворота, нанесли разметку. Любители баскетбола уже готовы провести первый турнир в формате 3х3.