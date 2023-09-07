В курских Щиграх отремонтировали спортивную площадку

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Щиграх на улице Красной состоялось открытие отремонтированной универсальной спортивной игровой площадки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Подрядчик провел работы в течение августа. Специалисты уложили новый слой резинового покрытия, восстановили ограждение и баскетбольные стойки, заменили пластиковые щиты с антивандальными кольцами, минифутбольные ворота, нанесли разметку. Любители баскетбола уже готовы провести первый турнир в формате 3х3.