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НовостиОбщество7 сентября 2023 13:17

13 курян участвуют в Окружном форуме добровольцев ЦФО

Мероприятие проходит в Рязани
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правитедьства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правитедьства Курской области.

Участвуют более 300 человек из 18 регионов, среди участников 13 курян. Это волонтеры и представители органов власти, курирующие молодежную политику в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Добровольцев ждут семинары, практические сессии, возможность обменяться опытом и посмотреть, как работают социальные учреждения. На площадке форума 189 полуфиналистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ, среди которых 11 курян, посетят образовательный и деловой блоки программы. Здесь же состоится защита проектов в очном формате. Итоги премии подведут 5 декабря в Москве.