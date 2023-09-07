13 курян участвуют в Окружном форуме добровольцев ЦФО

Фото пресс-службы губернатора и правитедьства Курской области.

Участвуют более 300 человек из 18 регионов, среди участников 13 курян. Это волонтеры и представители органов власти, курирующие молодежную политику в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Добровольцев ждут семинары, практические сессии, возможность обменяться опытом и посмотреть, как работают социальные учреждения. На площадке форума 189 полуфиналистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ, среди которых 11 курян, посетят образовательный и деловой блоки программы. Здесь же состоится защита проектов в очном формате. Итоги премии подведут 5 декабря в Москве.