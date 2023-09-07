99 молодых семей из Курской области улучшили свои жилищные условия

Всего улучшить свои жилищные условия могут представители 19 категорий граждан. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Уже улучшили свои жилищные условия 99 молодых семей, общая сумма составила более 93 миллиона рублей из консолидированного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Всего улучшить свои жилищные условия могут представители 19 категорий граждан, в том числе молодые и многодетные семьи, семьи с маленькими детьми, IT-специалисты и участники СВО. В текущем году региональная дирекция по жилищным субсидиям выдала 210 свидетельств о праве на участие в мероприятии. Для получения более подробной информации о данной программе граждане могут обратиться в дирекцию по жилищным субсидиям (ул. Щепкина, 9 или по телефону 8 (4712) 51-06-10).