Ранее судимый курянин украл электросамокат

Потерпевший приехал на транспорте к одному из магазинов в Курске и оставил возле входа. Внутри он пробыл 20 минут, но самоката на месте уже не оказалось, после чего обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Оперативники установили, что к хищению причастен 48-летний ранее судимый курянин. Он признался, что пройти мимо оставленного электросамоката не смог. Сначала из интереса решил прокатиться, а по дороге принял решение, что сможет продать чужое имущество. Что и сделал на следующий день.

Сотрудники полиции установили, кому был сбыт самокат стоимостью более десяти тысяч рублей и изъяли его. После проведения следственных действий имущество вернут владельцу. В отношении подозреваемого начали следствие.