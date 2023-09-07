Курская пенсионерка отдала аферистам 500 тысяч рублей

Потерпевшая отправила все деньги с банковской карты на счета злоумышленников, думая, что таким образом сохраняет свои сбережения. Фото: Алексей СЕРГУНИН

67-летней курянке по самой распространенной схеме позвонили преступники, представляясь правоохранителями, и сообщили о подозрительных действиях с ее банковским счетом. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Пенсионерка поверила и стала действовать по указанию телефонных собеседников.

Она отправила все деньги с банковской карты на счета злоумышленников, думая, что таким образом сохраняет свои сбережения. Затем оформила кредит и также перечислила деньги. Общая сумма переводов составила 500 тысяч рублей. Аферисты все это время были на связи с жертвой, убеждая, что о происходящем нельзя говорить никому ни родственникам, ни банковским работникам. Пенсионерка заподозрила неладное, когда лжеправоохранители стали требовать дополнительные суммы. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.