В Курской области обследовали три особо охраняемых природных территории

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Сотрудники Минприроды Курской области провели выездные обследования трех особо охраняемых природных территорий. Проверены природный парк «Дубовая роща» в городе Льгове, памятники природы «Озеро Лезвино» в Льговском районе и «Урочище Редкий лог» в Октябрьском. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Площадь природного парка «Дубовая роща» - 455 га. На его территории имеются старовозрастные участки, где произрастающим деревьям около 200 лет и более. В зоне памятника природы «Озеро Лезвино» (151,6 га) находятся пойменные широколиственные леса урочища Ободец и одно из наиболее крупных старичных озер Курской области. Природный памятник «Урочище Редкий лог» (более 65 га) создан для охраны уникального комплекса лугово-степной растительности с участками ковыльных степей. Представители флоры и фауны, обитающие в данных ООПТ, занесены в Красные книги РФ.