Курянин незаконно развел костер на приусадебном участке

Фото пресс-службы регионального управления МЧС.

Курские спасатели в ходе авиаразведки обнаружили нарушителя требований пожарной безопасности в Курчатовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Местные жители сжигали на своем приусадебном участке пожнивные остатки. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам Главного управления составил на курянина административный протокол. Теперь ему грозит штраф в размере десяти тысяч рублей.

Как известно, на территории нашего региона действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня.