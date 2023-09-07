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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:08

Курянин незаконно развел костер на приусадебном участке

Ему грозит штраф до десяти тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы регионального управления МЧС.

Фото пресс-службы регионального управления МЧС.

Курские спасатели в ходе авиаразведки обнаружили нарушителя требований пожарной безопасности в Курчатовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Местные жители сжигали на своем приусадебном участке пожнивные остатки. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курчатову, Курчатовскому и Октябрьскому районам Главного управления составил на курянина административный протокол. Теперь ему грозит штраф в размере десяти тысяч рублей.

Как известно, на территории нашего региона действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение открытого огня.